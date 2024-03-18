Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 10:31
  • Giriş: 18.03.2024 10:31
  • Güncelleme: 18.03.2024 10:31
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. 

BirGün'e Abone Ol