Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da bir pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bosna Hersek Bulvarı’nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 44 AFA 189 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek H.B.Ş. yönetimindeki 23 HT 396 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkartılabildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.