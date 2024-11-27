Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.11.2024 16:31
  • Giriş: 27.11.2024 16:31
  • Güncelleme: 27.11.2024 16:31
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı


Kaza, Yurtbaşı yolu OSB mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kamyona arkadan çarptı. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

BirGün'e Abone Ol