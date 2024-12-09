Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 23 EV 764 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 23 FD 566 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 EV 764 plakalı otomobil, şarampole savruldu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.