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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 12:35
  • Giriş: 20.12.2024 12:35
  • Güncelleme: 20.12.2024 12:35
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif taciri araç, şarampole girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole girdi.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

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