Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif taciri araç, şarampole girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, şarampole girdi.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.