Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kovancılar ilçesi Karagedik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta 3 araç birbiriyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 2 yaralı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.