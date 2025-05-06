Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFB 205 plakalı otomobil ile 23 AEJ 430 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.