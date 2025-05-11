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Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 20:26
  • Giriş: 11.05.2025 20:26
  • Güncelleme: 11.05.2025 20:26
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin elektirk direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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