Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.