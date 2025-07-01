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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.07.2025 13:19
  • Giriş: 01.07.2025 13:19
  • Güncelleme: 01.07.2025 13:19
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Karakoçan Başyurt Lehan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan 34 SF 9404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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