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Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.07.2025 17:32
  • Giriş: 18.07.2025 17:32
  • Güncelleme: 18.07.2025 17:32
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 2632. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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