Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ’da otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Keban yolu üzerinde meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 EBV 307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 23 DJ 396 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)