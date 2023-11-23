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Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.11.2023 17:34
  • Giriş: 23.11.2023 17:34
  • Güncelleme: 23.11.2023 17:34
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AC 815 plakalı pikap ile 80 ACU 455 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. 

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