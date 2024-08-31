Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 15:29
  • Giriş: 31.08.2024 15:29
  • Güncelleme: 31.08.2024 15:30
Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kovancılar-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Arama kurtarma ekibi tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol