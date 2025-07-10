Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da kaldırıma çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün Aksaray Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 23 EB 798 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Araç ardından boş araziye savrulurken kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.