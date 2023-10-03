Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Hicret Mahallesi Tadım Yolu Sokak ile Protokol Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 23 ADE 449 plakalı otomobil ile 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.