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Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 17:13
  • Giriş: 29.06.2025 17:13
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:13
Kaynak: DHA
Elazığ’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ’da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sivrice kara yolu üzerindeki Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)

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