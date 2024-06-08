Elazığ’da traktörün altına kalan kişi hayatını kaybetti

Elazığ’da, tarlada seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Olay dün sabah saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Elemi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 53 yaşındaki Metin Efe, tarlada seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.