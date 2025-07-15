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Elazığ’da tren kamyona çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2025 11:46
  • Giriş: 15.07.2025 11:46
  • Güncelleme: 15.07.2025 11:47
Kaynak: İHA
Elazığ’da tren kamyona çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da akaryakıt yüklü tren, hemzemin geçitten geçen kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ - Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt yüklü tren, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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