Elazığ’da usulsüz tıbbi atık yakıldı: Kuruma 47 milyon liralık ceza

Elazığ’da özel bir sağlık kuruluşunun hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yaktığı tespit edildi.

Yapılan denetimin ardından 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli denetimiyle ortaya çıkan usulsüzlüğün, geçmiş yıllarda da benzer şekilde yapıldığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.