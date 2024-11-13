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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2024 09:31
  • Giriş: 13.11.2024 09:31
  • Güncelleme: 13.11.2024 09:31
Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneykent Mahallesi’nde şüpheli S.B.’nin ikametgahına operasyon düzenledi.

Operasyonda; 2,20 gram Metanfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5,29 gram kubar esrar ve 43 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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