Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 16:44
  • Giriş: 05.04.2024 16:44
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:45
Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Elazığ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İcra edilen operasyon neticesinde, merkez ilçe Sanayi Mahallesi’nde H.B. ve E.B. isimli şahısların ikametinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda bin 600 adet ectacy, 300 gram toz esrar, 65 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

BirGün'e Abone Ol