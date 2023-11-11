Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.C., F.C. ve Ö.F. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurdukları bağ evine operasyon yapılarak arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda bir kilo 280 gram kubar esrar, 7 adet renkli reçeteli ilaç, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldı.