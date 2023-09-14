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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 09:45
  • Giriş: 14.09.2023 09:45
  • Güncelleme: 14.09.2023 09:46
Kaynak: İHA
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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda merkezde ikamet eden M.B.Ö.’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresine gerçekleştirilen operasyonda M.B.Ö. , O.D., A.Y., A.K. ,F.K. ve A.U. evde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan arama sonucunda ise 1 adet tabanca, 5 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. 

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