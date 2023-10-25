Elazığ’da üzerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 3 şahsa işlem yapıldı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 adet ruhsatsız tabanca 27 fişek ele geçirilirken 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede Doğukent Mahallesi, Çaydaçıra Mahallesi ve Gazi Caddesinde ring halinde ve sabit olarak devam eden rutin kontrollerde F.Ç. (27), M.Ö. (41) ve Y.E.A. (29) durdurularak üst araması yapıldı.

Aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 24 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.