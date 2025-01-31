Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği Harput - Göllübağ bölgesinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 250 kilo kırık arpa ve 750 kilo kuru ot olmak üzere doğaya toplam bin kilo yem bırakıldı.