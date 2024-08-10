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Elazığ’da yangın: Alevler rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde meralık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüyerek ilerliyor.

Güncel
  • 10.08.2024 23:46
  • Giriş: 10.08.2024 23:46
  • Güncelleme: 10.08.2024 23:50
Kaynak: İHA
Elazığ’da yangın: Alevler rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyor
İHA

Elazığ'da çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyor.

Edinilen bilgiye göre, Keban ilçesine bağlı Akçatepe ve Göldere köyleri arasında meralık alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli olması müdahaleyi zorlaştırırken, alevler rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor.

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