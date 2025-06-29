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Elazığ’da yangın: Ekili alan küle döndü

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 13:42
  • Giriş: 29.06.2025 13:42
  • Güncelleme: 29.06.2025 13:42
Kaynak: İHA
Elazığ’da yangın: Ekili alan küle döndü

Elazığ’da 3 dönümlük ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 dönümlük ekili alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparak durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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