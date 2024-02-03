Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 2 kişiye idari işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde Palu ilçesinde 4915 Kara avcılığı kanununa muhalefetten 2 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin süreceği ifade edildi.