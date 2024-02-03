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Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari işlem uygulandı

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 12:04
  • Giriş: 03.02.2024 12:04
  • Güncelleme: 03.02.2024 12:04
Kaynak: İHA
Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 2 kişiye idari işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde Palu ilçesinde 4915 Kara avcılığı kanununa muhalefetten 2 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetlerinin süreceği ifade edildi. 

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