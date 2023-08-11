Elazığ’da yeğenini öldüren kişi tutuklandı

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı yeğenini öldüren amca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (60), aralarında daha önceden alacak verecek meselesi olan Mustafa Yüzügüllü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, amca C.Y. belinden çıkardığı bıçakla yeğeni Yüzügüllü’yü ağır yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yüzügüllü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.Y., M.Y. ve E.D.’yi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden yeğenini bıçaklayan C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.