Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ’da yeni yılın ilk buzağısına 'Bereket' adı verildi

Ajans Haberleri
  • 01.01.2026 18:45
  • Giriş: 01.01.2026 18:45
  • Güncelleme: 01.01.2026 18:46
Kaynak: DHA
Elazığ’da yeni yılın ilk buzağısına 'Bereket' adı verildi

ELAZIĞ’da 2026’nın ilk dakikalarında dünyaya gelen buzağıya ‘Bereket’ adı verildi, çeyrek altın takıldı.

Merkeze bağlı Gölköy köyünde Mücahit Bakıl’a ait çiftlikte 2026'nın ilk dakikalarında sağlıklı şekilde doğan buzağı, üreticilere moral oldu. Doğumun ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, beraberindekilerle çiftliği ziyaret etti. Ziyarette anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, küpe takılarak kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Taşkesen, buzağının sağlıklı ve bereketli bir şekilde büyümesi temennisinde bulunarak çeyrek altın taktı. Buzağıya ‘Bereket’ adının verildiğini söyledi. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,(DHA)

BirGün'e Abone Ol