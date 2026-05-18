Elazığ’da yoğun bakım usulsüzlüğü operasyonu: SGK’yi zarara uğratan çete çökertildi

Elazığ'da hastaları mağdur eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan bir çete, Sağlık Bakanlığı ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla çökertildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Elazığ'da faaliyet gösteren 2 bakım merkezinin ortak hareket ederek yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi gösterdiği ve bu yöntemle SGK'dan haksız ödeme aldığı tespit edildi.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında ayrıca ruhsatsız olduğu belirtilen bir yoğun bakım ünitesinde birtakım bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, bugün eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.