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Elazığ’da, yol tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ELAZIĞ’da, kontrolden çıkarak yol tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 05.12.2024 23:27
  • Giriş: 05.12.2024 23:27
  • Güncelleme: 05.12.2024 23:27
Kaynak: DHA
Elazığ’da, yol tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki yol tabelasına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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