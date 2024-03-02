Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Vali Fahribey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.