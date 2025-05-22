Elazığ’da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı: 3 vagon devrildi
Çankırı ile Mardin arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Raydan çıkan vagonlardan 3'ü devrilirken kazada ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Elazığ'da, maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.
Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.
Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.