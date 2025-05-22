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Elazığ’da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı: 3 vagon devrildi

Çankırı ile Mardin arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Raydan çıkan vagonlardan 3'ü devrilirken kazada ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Güncel
  • 22.05.2025 16:48
  • Giriş: 22.05.2025 16:48
  • Güncelleme: 22.05.2025 16:48
Kaynak: DHA
Elazığ’da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı: 3 vagon devrildi
Fotoğraflar: DHA

Elazığ'da, maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.

Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.

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