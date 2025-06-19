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Elazığ’da zehirli etçil örümcek görüldü

Elazığ’da son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Güncel
  • 19.06.2025 12:56
  • Giriş: 19.06.2025 12:56
  • Güncelleme: 19.06.2025 12:57
Kaynak: İHA
Elazığ’da zehirli etçil örümcek görüldü
Fotoğraf: İHA

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir yurttaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Örümceğin türünü merak eden yurttaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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