Elazığ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ’da minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Y.A. idaresindeki 23 AAN 696 plakalı minibüs, K.M. idaresindeki 23 FV 062 ve Y.K. yönetimindeki 23 AEL 804 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altun Mor (66) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)