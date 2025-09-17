Elazığ’da zincirleme kaza: 2 yaralı

ELAZIĞ’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cahit Dalokay Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 1’i cip, 1’i hafif ticari araç ve 3’ü otomobil, toplamda 5 araç çarpıştı. Kazada araçtakilerden 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------

-Kazaya Karışan Araçlardan Detay

-Genel Ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,(DHA)