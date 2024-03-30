Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi alt geçidinde, seyir halindeki araç önündeki araca çarptı.
Arkadan gelen iki aracın da karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımı ile bölgeden çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.