Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi alt geçidinde, seyir halindeki araç önündeki araca çarptı.

Arkadan gelen iki aracın da karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımı ile bölgeden çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.