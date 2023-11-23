Elazığ’daki çay ocağı saldırısında 3 gözaltı

Elazığ’da çay ocağına düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece Yurtbaşı Beldesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla çay ocağının önüne gelen şüpheli veya şüpheliler, pompalı tüfekle çay ocağına ateş açtı.

Çay ocağında otururken vücuduna saçmalar isabet eden M.A. ve R.Ç. yaralandı. Sonrasında A.Ç. ve Ö.Ç.’de aynı kişiler tarafından darp edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olayı A.D., F.D. ve M.Ö.D.’nin işlediği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı zamanda olayda kullanılan 2 adet av tüfeğinin de ele geçirildiği bildirildi.