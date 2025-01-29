Elazığ’daki ev yangınında bir şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir mezrada çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Olay, Beşoluk köyü Bük mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkışıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştirilen şahsın Z.D. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.