Elazığ’daki silahlı kavgada, bir şüpheli tutuklandı

Elazığ’da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralama eylemini gerçekleştiren ve 19 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların çekildiği kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yaralama eylemini gerçekleştiren şüphelinin 19 suç kaydı bulunan T.O.(33) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından bir adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.