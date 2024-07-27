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Elazığ’daki trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 22:02
  • Giriş: 27.07.2024 22:02
  • Güncelleme: 27.07.2024 22:02
Kaynak: İHA
Elazığ’daki trafik kazası: 2 yaralı


Kaza, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüje ve alt geçitin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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