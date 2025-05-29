Elazığ’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Elazığ’da otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza dün, Palu ilçesine bağlı Kayahisar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Muhittin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Özdemir ve B.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Muhittin Özdemir’in cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Özdemir de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer vatandaşın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.