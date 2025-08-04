Elazığlı genç denizde boğuldu

İstanbul’a arkadaşlarının yanına gezmeye giden ve denize giren Elazığlı genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Beykoz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Ömer Fırtına gezmek için İstanbul’a gitti. Fırtına, Beykoz ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte tekne ile denize açıldı. Fırtına, gece 3 arkadaşıyla birlikte denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşları kurtulmayı başarırken Fırtına, suda kayboldu. Dalgıçların yaptığı çalışma sonucunda denizden cansız bedeni çıkartılan Fırtına, memleketi Elazığ’a gönderildi. Şahsın, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.