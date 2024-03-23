Elazığlılar güne karla uyandı

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor.

Meteorolojinin uyardığı, sağanak yağışın etkili olduğu Elazığ’da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı. Kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, merkezde araçların ve ağaçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar araçlarını temizlerken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışma yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaması konusunda uyarılarda bulundu.