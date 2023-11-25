Elazığspor, 1 puanı 90+3’te kurtardı

TFF 3. Lig 2. Grupun 12. haftasında Kemerkent Bulvarspor’la deplasmanda karşılaşan 3Gen Holding Elazığspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

3Gen Holding Elazığspor, İstanbul deplasmanında 1 puanı 90+3’te kurtardı. Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadında oynanan maçta Bulvarspor’un konuğu olan Elazığspor rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Samsun bölgesinden Yakup Bakır’ın düdük çaldığı haftanın açılış maçına hızlı başlayan ev sahibi takım 22. dakikada Burak Güntay’ın golüyle devreye 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleriyle oyuna ağırlığını koyan bordo-beyazlı ekip uzun süre gol bulamazken, 90+3’te penaltı kazandı.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Cengizhan Akgün fileleri havalandırarak durumu 1-1 yaptı. Golden sonra net bir fırsat daha bulmasına karşın sonuçlandıramayan Elazığspor, 90 dakika sonunda sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak puanını 15’e çıkardı. Bordo-beyazlılar grubun 13. haftasında evinde Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Elazığspor’un tecrübeli ön liberosu Mikail Koçak bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.