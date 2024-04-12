Elazığspor, Ankara’ya gitti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftada Hacettepe 1945 ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak Elazığspor, Ankara’ya gitti.

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftada pazar günü Hacettepe 1945’e konuk olacak. Bordo-Beyazlı kafile bayram yoğunluğundan dolayı uçak bileti bulamayınca kara yoluyla Ankara’ya gitmek zorunda kaldı.

Cumartesi günü başkentte son bir ter antrenmanı yapacak olan Elazığ ekibi, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kafilede Beykan Şimşek kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Teknik Direktör Bülent Yenihayat’ın takdiriyle kadroda; Mesut Saray, Bahattin Köse, Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak, Murat Torun, Metin Peker, Mehmet Eksik, Mikail Koçak, Yiğit Kafkasyalı, Yağızcan Erdem, Hasan Ekici, Burhan Arman, Hüseyin Turunç, Mehmet Ablay, Eren Türkkal, Berşan Yavuzay, Denizhan Akkuş, Arda Timuroğlu ve Efe Baran Üzüm olmak üzere toplam 21 futbolcu yer aldı.

14 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçı Kırıkkale bölgesinden C Klasman Hakemi Uğurcan Gökler yönetecek.