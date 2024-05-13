Elazığspor, Aydın’a gitti

Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off 3. tur ilk maçı için Aydın’a iki uçak, bir otobüs seferiyle gitti.

TFF 3. Lig 3. Tur Play-Off ilk maçında Efeler 09 SFK ile deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, Aydın’a gitti.

Sabah saatlerinde İstanbul’a, buradan da aktarmalı olarak İzmir’e uçan bordo-beyazlı kafile, daha sonra karayoluyla Aydın’a geçti.

Konakladığı otele yerleşen bordo-beyazlılar, çarşamba günü oynanacak olan maçın son çalışmasını bu kentte yapıp kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Teknik direktör Bülent Yenihayat’ın takdiriyle kamp kadrosunda, Mesut Saray, Bahattin Köse, Hakan Canbazoğlu, Burak Yamaç, Beykan Şimşek, Fatih Kıran, Çağrı Yağız Yasak, Murat Torun, Metin Peker, Mehmet Eksik, Mikail Koçak, Yiğit Kafkasyalı, Yağızcan Erdem, Burhan Arman, Hüseyin Turunç, A. Ertuğrul Öztürk, Mert Altınöz, Mehmet Ablay, Berşan Yavuzay, Hasan Ekici ve Denizhan Akkuş yer aldı.