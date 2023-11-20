Elazığspor biletli seyirci sayısını açıkladı
Kaynak: İHA
Elazığspor’un taraftarı önünde oynadığı Efeler 09 SFK Karşılaşmasının seyirci sayısı açıklandı.
Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında 19 Kasım Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan Elazığspor- Efeler 09 SFK maçının biletli seyirci sayısını açıkladı.
Bordo-beyazlı ekibin yenilmezlik serisini 5 maça çıkardığı mücadeleyi 3 bin 275 futbolsever tribünden takip etti.
Bu müsabakadan elde edilen hasılat ile ilgili açıklama yapılmazken karşılaşmada 312 resmi güvenlik görevlisi ile 115 özel güvenlik elemanı görev yaptı.
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