Elazığspor biletli seyirci sayısını açıkladı

Elazığspor’un taraftarı önünde oynadığı Efeler 09 SFK Karşılaşmasının seyirci sayısı açıklandı.

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında 19 Kasım Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan Elazığspor- Efeler 09 SFK maçının biletli seyirci sayısını açıkladı.

Bordo-beyazlı ekibin yenilmezlik serisini 5 maça çıkardığı mücadeleyi 3 bin 275 futbolsever tribünden takip etti.

Bu müsabakadan elde edilen hasılat ile ilgili açıklama yapılmazken karşılaşmada 312 resmi güvenlik görevlisi ile 115 özel güvenlik elemanı görev yaptı.